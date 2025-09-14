Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da İİT-Arap Ligi Zirvesi İçin Görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
