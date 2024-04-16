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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyarette bulunacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar'a resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı, "Sayın Bakanımız ziyaret kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Katar'a resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanımız, 17 Nisan 2024 tarihinde Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ziyaret kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecektir. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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