Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic tarafından kabul edildi. İki lider, Karadağ Devlet Günü resepsiyonu çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen göre, Fidan, İstanbul'da düzenlenen Karadağ Devlet Günü resepsiyonu kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile bir araya geldi.
