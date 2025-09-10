Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic??????? tarafından kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen göre, Fidan, İstanbul'da düzenlenen Karadağ Devlet Günü resepsiyonu kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile bir araya geldi.