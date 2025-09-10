Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic tarafından kabul edildi. İki lider, Karadağ Devlet Günü resepsiyonu çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic??????? tarafından kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen göre, Fidan, İstanbul'da düzenlenen Karadağ Devlet Günü resepsiyonu kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte futbol bu! 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya'yı devirdi

İşte futbol bu! 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya'yı devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.