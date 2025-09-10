Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleşen Karadağ Devlet Günü resepsiyonunda Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Devlet Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenen resepsiyonda Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Karadağ Devlet Günü resepsiyonu kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic tarafından kabul edildi.
Kaynak: ANKA / Güncel