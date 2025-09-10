Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleşen Karadağ Devlet Günü resepsiyonunda Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
