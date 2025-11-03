Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da Gazze Konulu Toplantı Düzenledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da Gazze Konulu Toplantı Düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Gazze konulu toplantıda, bölgedeki ateşkes durumu ve insani yardımlar ele alındı. Fidan, Gazze'ye insani yardımın yetersiz olduğunu vurguladı ve Müslüman ülkelerin eş güdüm içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Gazze konulu toplantı başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'ın temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesinde Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve BAE ile Katar'ın temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler ve insani durum ele alınacak.

Bakan Fidan'ın toplantıda İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkati çekmesi ve provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı duruş sergilemesi gerektiğine değinmesi bekleniyor.

Ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm içinde hareket etmesinin önemini vurgulayacak Fidan'ın, Gazze'ye giren insani yardımın yetersiz olduğunu, bu hususta İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının insani ve hukuki zorunluluk olduğunu kaydetmesi ve bu hususta İsrail'e baskı uygulanması gerektiğine dikkati çekmesi, Gazze'nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini aktarması bekleniyor.

Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinecek Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) platformlarında atılacak adımlara dair istişarelerin ve yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Toplantıya katılan ülkeler, 23 Eylül'de BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile liderler düzeyinde bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından yayımlanan bildiride katılımcıların Gazze'nin yeniden inşası için Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) planına dayalı kapsamlı bir plan ile güvenlik düzenlemelerinin zorunlu olduğu, uluslararası yardımlarla Filistin liderliğinin desteklenmesi gerektiğini vurguladıkları ve Filistinlilerin Gazze'de hayatlarını yeniden kurabilmeleri için birlikte çalışma taahhüdünde bulundukları belirtilmişti.

Bildiride, "İstikrarın sağlanması için bir planın ayrıntılarının çalışılması gerektiğinin altı çizilmiş, Batı Şeria ve Kudüs'teki kutsal mekanlarda istikrarın korunması gerektiği belirtilmiştir. Filistin Yönetimi'nin reform çabaları desteklenmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan'dan iktidara sert eleştiri: 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyorlar

Açıklanan veriyi duyunca küplere bindi: 7 yıldır aynı şeyi söylüyorlar
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Böyle bir şey mümkün mü? Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı

Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı
Babacan'dan iktidara sert eleştiri: 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyorlar

Açıklanan veriyi duyunca küplere bindi: 7 yıldır aynı şeyi söylüyorlar
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Yunus Akgün'e La Liga'dan sürpriz talip

Yunus Akgün'e La Liga'da zirveye oynayan takım talip
Aylar sonra intikamını aldı! Skriniar'dan Cerny'e gönderme

Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Erdoğan'ın yardımcısından piyasaları hareketlendirecek tahmin
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Engin Çağlar'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Usta oyuncunun ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Dzeko ile tartışan antrenörün kalemi kırıldı

Tartıştığı antrenör hakkında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.