Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da Filistin'e Destek Toplantısı Düzenledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve Filistin'e yardım ulaştıran sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle İstanbul'da görüştüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel