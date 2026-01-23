Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Curiç ve Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimoviç ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında temasları sürüyor. Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile ayrı ayrı görüştü.

