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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki gösterdi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a tepki göstererek, ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesinin tam bir hastalık olduğunu belirtti.

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a tepki gösterdi. Fidan, "Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yapyığı açıklamada "Israel Katz'ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir" ifadelerine yer verdi.

Hakan Fidan'ın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Israel Katz'ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti'nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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