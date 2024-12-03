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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanyol Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanyol Mevkidaşı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ile Suriye, Ukrayna ve NATO iş birliği konularını görüştü.

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile görüştü.Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve NATO çerçevesindeki iş birliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamıda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve NATO çerçevesindeki iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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