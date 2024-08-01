Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'a gidecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, İran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail  Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

İsmail Haniye Hakan Fidan Katar İran Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

 Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi

Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildi

 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title