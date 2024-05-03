Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam Zirvesi'ne Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, 4-5 Mayıs'ta İİT 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Gambiya'nın başkenti Banjul'u ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, zirvede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının acilen sona erdirilmesine ve kalıcı çözüme yönelik somut adımların karara bağlanması hedefleniyor.

Türkiye, bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye ulaşması, aynı zamanda iki devletli çözüm yolunda gerekli adımların atılmasını hedeflerken, bu kararların İsrail'e baskı oluşturacak ve temel hedeflere ulaşılmasını sağlayacak biçimde sonuç alıcı ve somut nitelikte olması için çaba harcıyor.

15. İslam Zirvesi'nde, Türkiye tarafından verilecek mesajlar da şu şekilde sıralandı:

"- Geçen zaman Filistin halkının aleyhinedir. İsrail ve İsrail'i destekleyen ülkelere karşı baskı unsurları derhal hayata geçirilmelidir.

Gazze'de devam eden katliam, en kısa sürede durmalı ve ateşkes kalıcı nitelikte olmalıdır.

İnsani yardımların acilen ve kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaşması şarttır. Gazze'ye yardım yapan ülkeler arasında ilk sırada Türkiye yer almaktadır. 1 Mayıs 2024 itibarıyla Gazze'ye ulaşan yardımların yaklaşık 3'te 1'ini Türkiye sağlamaktadır. 7 Ekim 2023'ten bu yana 13 uçak ve 9 gemiyle Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 50 bin tona yaklaştı. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay, Mısır Kızılayı ile işbirliği halinde her hafta yaklaşık 125 ton içme suyunu Gazze'ye gönderiyor. Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasında yaşanan sıkıntıların azaltılması için Türkiye'nin girişimleri devam edecektir.

İsrail ve İsrailli yetkililerin, adalet önünde hesap vermesi için uluslararası kamuoyu çaba sarf etmelidir. Türkiye, bu amaçla Uluslararası Adalet Divanında devam eden soykırım davasına müdahil olma kararı aldı.

Filistin devletini daha çok ülkenin tanıması için ortak bir kampanya yürütülmelidir.

Gazze'deki adaletsizlikler ancak iki devletli çözümün hayata geçmesiyle kalıcı biçimde son bulabilir. Bu hedefe ulaşılması için çaba göstermeliyiz.

İslam dünyası, ortak sınamalar karşısında birlik içinde hareket edebilmeli, güçlü ve kararlı bir tutum ortaya koymalıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklı davası, Batı Trakya Türkleri, Kırım Tatar Türkleri ve Uygur Türklerinin durumları da zirvede Türkiye tarafından gündeme getirilecek. İslam düşmanlığıyla mücadele konusundaki görüşlerimiz aktarılacak."

Bakan Fidan, ikili görüşmeler de yapacak

Zirve kapsamında Bakan Fidan, ikili görüşmeler de yapacak. Görüşmelerin odak noktası, Gazze'deki son durum olacak.

İkili görüşmelerde, zirvede Afrika ülkeleriyle ekonomi, enerji, güvenlik ve çevre alanlarında işbirliği konuları ele alınacak.

İİT ve Arap Ligi'nin, Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla oluşturduğu Temas Grubu Riyad'da toplanmıştı.

Toplantıda, Banjul'da alınacak kararlar görüşülmüştü.

Bu çerçevede, Filistin'in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımlar ele alınmış, İsrail ve İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları değerlendirilmişti.