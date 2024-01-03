Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ı Ankara'da ağırladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ı Ankara'da ağırladı. İki bakan arasında gerçekleşen görüşme hakkında detaylar paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ı Ankara'da ağırladı.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Bezrpaş ile bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, İran Yol ve Şehir Planlama Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ı Ankara'da ağırladı." ifadesi kullanıldı.