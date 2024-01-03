Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ı Ankara'da ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ı Ankara'da ağırladı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Bezrpaş ile bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, İran Yol ve Şehir Planlama Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ı Ankara'da ağırladı." ifadesi kullanıldı.