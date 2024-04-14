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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Fidan, bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyulduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından bölgedeki mevcut durum ele alındı. Fidan bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyulduğunu bildirdi.

Yetkili, "Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını defalarca belirtmiş olduğuna dikkati çekti" bilgisini paylaştı.

Fidan sorunun temelinde Gazze'deki savaşın yattığını belirterek, acilen ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini kaydetti.

Fidan'ın İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin gerilimin artmaması için doğru mesajlar vermesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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