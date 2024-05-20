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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bageri Keni ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bageri Keni ile telefonda görüşerek, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğunu ve taziye dileklerini iletti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bageri Keni ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bageri Keni ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Bakan Fidan, dost ve kardeş İran halkına taziye dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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