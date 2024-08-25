Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. İki Bakan, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan'ın Arakçi'ye yeni görevinde başarılar dilediği öğrenildi. Görüşmede ikili ilişkiler, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.