Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'yle İstanbul'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'yle İstanbul'da bir araya geldi.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, İstanbul'daki Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri'yle görüştü.