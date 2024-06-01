Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile Gazze'deki Son Durumu Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ele aldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü. Görüşmede; Gazze'deki son durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki son durum değerlendirildi.