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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile Gazze'deki Son Durumu Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü. Görüşmede; Gazze'deki son durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki son durum değerlendirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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