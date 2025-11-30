Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'da Temaslarına Devam Ediyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran temaslarını sürdürüyor.

Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşen ve görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Hakan Fidan, ardından İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile bir araya geldi.