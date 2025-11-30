Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından Tahran'da kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çalışma ziyareti için İran'da bulunan Fidan, Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Fidan, ziyaret kapsamında, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de görüştü.