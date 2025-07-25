Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı Lider Hamis Hançer'i İstanbul'da Ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Siyade (Egemenlik) Partisi lideri Hamis Hançer'i İstanbul'da kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, Irak Siyade (Egemenlik) Partisi lideri Hançer ile İstanbul'da bir araya geldi.