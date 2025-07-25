Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı Lider Hamis Hançer'i İstanbul'da Ağırladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Siyade (Egemenlik) Partisi lideri Hamis Hançer ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Siyade (Egemenlik) Partisi lideri Hamis Hançer'i İstanbul'da kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, Irak Siyade (Egemenlik) Partisi lideri Hançer ile İstanbul'da bir araya geldi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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