Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak resmi ziyaretinde Temsilciler Meclisi Başkanı ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Irak'ta Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan, Savunma Bakanı Abbasi, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Ağaoğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Feyyad ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile ayrı ayrı görüştü.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
