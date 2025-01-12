Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya gelerek Suriye konulu toplantı marjında önemli temaslarda bulundu.
- Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü
RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'daki temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantı marjında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel