Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Zirvesi'nde görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi marjında Gambiya'nın başkenti Banjul'da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan Fidan'ın görüşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan, Faslı mevkidaşı Avad ve Sudan Dışişleri Bakan Vekili Burita ile görüştü.

Fidan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile de bir araya geldi.

İİT'ye üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.