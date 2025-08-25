Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Toplantısında Cidde'de Görüşmeler Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Sering Modou Njie ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde görüştü.
