Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Toplantısında Cidde'de Görüşmeler Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak ve Gambiya Dışişleri Bakanları ile Cidde'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Sering Modou Njie ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde görüştü.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Fidan'ın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamındaki temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Sering Modou Njie ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Cidde kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
