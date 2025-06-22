Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu kapsamında, İstanbul'da, İranlı, Tunuslu ve Iraklı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğü belirtildi.

Başka bir paylaşımda Bakan Fidan'ın, toplantı kapsamında, Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nefti ile bir araya geldiği ifade edildi.

Paylaşımda, Fidan'ın, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile İstanbul'da görüştüğü kaydedildi.