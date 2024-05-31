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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Prag'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.

(ANKARA) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Prag'da Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeden tek kare fotoğraf, "Bakanımız Hakan Fidan, Prag'daki NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi" ifadesiyle paylaşıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Hakan Fidan Hollanda Nato Diplomasi Politika Güncel Haberler

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