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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjındaki temaslarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Bakan Fidan'ın Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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