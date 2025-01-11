Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Üyesi Halil Hayye ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ateşkes müzakerelerinin son durumu değerlendirildi.
(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarında alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile telefonda görüştü. Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum değerlendirildi.
Kaynak: ANKA / Güncel