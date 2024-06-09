Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri İsmail Heniyye ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Doha'da Heniyye ile görüştüğü belirtildi.