Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelerek Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacını görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi.
Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacı ele alındı.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel