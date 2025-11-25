Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Ankara'da kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra basına fotoğraflar paylaşıldı.
