Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genç Diplomatlardan Olumlu Tepki Aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diplomasi Akademisi'nde genç diplomatlarla bir araya gelerek, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Programı'nı tamamlayanları kutladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığın genç diplomatlarıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın genç diplomatlarla bir araya gelmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Diplomasi Akademisi'nde 14. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programı'nı tamamlayan genç mensuplara hitap ettiği belirtildi.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel