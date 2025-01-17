Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genç Diplomatlardan Olumlu Tepki Aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genç Diplomatlardan Olumlu Tepki Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diplomasi Akademisi'nde genç diplomatlarla bir araya gelerek, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Programı'nı tamamlayanları kutladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığın genç diplomatlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın genç diplomatlarla bir araya gelmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Diplomasi Akademisi'nde 14. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programı'nı tamamlayan genç mensuplara hitap ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
img

Beklediği fırsat ayağına kadar geldi
img

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
img

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.