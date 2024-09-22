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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Temas Grubu Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Temas Grubu Toplantısına Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısında Filistin'deki durum ve İsrail'in sivillere yönelik saldırıları hakkında görüşlerde bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı. Toplantıda Filistin'deki son durum ve sivillere yönelik devam eden saldırılar konuşuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York Şehri'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakanlık yetkilileri toplantıda Filistin'deki son gelişmelerin konuşulduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aşağıdaki hususlara değindiğini ifade etti.

"Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana İsrail'in soykırımını durdurmak ve Filistinli sivillere yönelik devam eden saldırılar konusunda uluslararası farkındalığı arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Bu hafta mümkün olan her fırsatta karşı karşıya olduğumuz tehlikelere dikkati çekmeye ve bu çılgınlığı durdurmak için elimizdeki imkanları seferber etmeye çağırıyoruz. Bu hafta toplantılarımız ve ikili görüşmelerimiz sırasında Filistin'deki bıçak sırtı duruma ve bunun tehlikeli sonuçlarına odaklanmalıyız.

İsrail yanlısı yayın organları tarafından üretilen dezenformasyona karşı koymalıyız. Bu tür yanlış anlatılar işgali derinleştirmek için kullanılmaktadır. Uluslararası hukuk bizim yanımızdadır. Bugün, ortak çabalarımız ve Filistinlilerin direnci sayesinde Filistin'in Genel Kurul'da bir sandalyesi var."

Kaynak: ANKA / Güncel

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