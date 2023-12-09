Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze konusunda ABD yalnız kaldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin BMGK'de veto ettiği Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Gazze Temas Grubu'nun Blinken ile görüşmesinde Gazze'deki insani dramı dile getirdiğini belirtti. ABD'nin Gazze vetosuyla ilgili olarak Fidan, Amerika'nın artık çaresiz durumda olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto ettiği Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin, "Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle Washington temasları kapsamında Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesinden sonra AA ve TRT'ye değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, Gazze Temas Grubu'nun Blinken ile görüşmesinde Gazze'de yaşanan dramı tüm çıplaklığıyla dile getirdiğini ve dünya kamuoyunun bu konudaki isyanının sözcüsü ve tercümanı olduğunu belirtti.

Fidan, "Temas Grubu üyeleri, Gazze'deki insani dramın hemen son bulması ve İsrail'in masumları öldürmesinin son bulması gerektiği konusunun altını defaatle çizdiler." dedi.

ABD'nin BMGK'deki Gazze vetosu

Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yapılan ve ABD'nin veto ettiği Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarıya da değinen Fidan, "Artık bu konuda (Gazze) Amerika'nın yalnız kaldığını özellikle bugün Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada bir kez daha arkadaşlarımız dile getirdiler." ifadesini kullandı.

193 üye ülkenin 97'sinin sponsorluğunda sunulan karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesini tüm dünya kamuoyunun değerlendireceğine dikkati çeken Fidan, "Tabii buradan şunu görüyoruz, biz bugünkü görüşmelerimizde de dile getirdik, Amerikan siyaset sistemi de İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail, bu konuda fütursuzca hareket etmekte ve zulmüne devam etmekte." şeklinde konuştu.

Temas Grubu'nun Gazze konusundaki çalışmalarını kesintisiz devam ettireceğini vurgulayan Bakan Fidan, dünya kamuoyunun bu konudaki duygularının sözcüsü olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

ABD'nin ardından Kanada'ya geçerek Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile de görüşeceklerini anlatan Fidan, daha sonra da Nordik ülkelerinden bazılarını ziyaret edeceklerini söyledi.

"Artık tahammül kalmadı"

Fidan, şunları dile getirdi:

"Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine (ABD'ye) ifade ettik."

Blinken ile görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliğini de konuştuklarını belirten Fidan, "Burada tabii bizim pozisyonumuz belli yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Cumhurbaşkanı'mız ve İsveç Başbakanı vardı, neticesinde takiben çalıştığımız konular var." dedi ve bundan sonraki takdirin Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğunu vurguladı.

Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecine destek vurgusu

Bakan Fidan ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış görüşmeleri sürecini de Blinken ile görüştüklerini kaydederek, "Biz, Türkiye olarak iki ülke arasındaki barış anlaşmasını desteklediğimizi ve bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı gösterdiğimizi söyledik. Onlar da bu konuda aynı fikirdeler, bölgede normalleşmenin olması, bölgenin çıkarına olacak diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Blinken ile görüşmede hayal kırıklığı vurgulandı

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Bakan Fidan'ın İİT ve Arap Birliği Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının BMGK'de "ABD tarafından veto edilmesinin tam bir hayal kırıklığına yol açtığının" vurgulandığı belirtildi.