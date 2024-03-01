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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'deki katliam uluslararası sistemin meşruiyet krizinin işaretidir

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki katliamın uluslararası sistemin meşruiyet krizinin açık bir işareti olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşu, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin örtülemez işaretidir." dedi.

Fidan, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında konuştu.

ADF'nin bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini belirten Fidan, "Antalya Diplomasi Forumu, çoğulculuğu ve gerçek sorunları öne çıkarmasıyla, artık diplomaside önemli bir marka ve fikir platformu haline gelmiştir." dedi.

Fidan, uluslararası sistemin etkinlik ve meşruiyetini yitirmiş olmasıyla daha fazla şiddet ve vahşeti getirdiğini kaydederek, "Bu nedenle kaybedecek zamanımız yok. Diplomasiye hemen, şimdi ihtiyacımız var. Gazze'de yaşananlar, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin en açık işaretidir. Gazze'nin fotoğrafı, uluslararası sistemin ikiyüzlülüğünün gizlenemez şekilde ortaya çıktığı bir felaket anıdır. Bugün artık Gazze'deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşu, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin örtülemez işaretidir. Görüyoruz ki, Batı'nın onurlu insanları da bu vahşete artık kayıtsız kalmıyor." diye konuştu.

İspanya'da iç savaş sırasında Guernica şehrinde yaşanan katliamı, Picasso'nun eseriyle ölümsüzleştirdiğini anımsatan Fidan, 1937'den sonra ilk kez Guernica'da sirenlerin bu kez Filistin için çaldığını söyledi.

"Gazze'de katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır"

Fidan, yeryüzü halklarının ve küresel vicdanın ateşkes dediğini vurgulayarak, "İslam dünyası ayakta, Küresel Güney ayakta, Batı'nın vicdanlı insanları ayakta… İnsani değerlere sahip çıkan herkes, Gazze'deki katliamın durmasını istiyor. Ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır…" ifadelerini kullandı.

Bugün "uluslararası sistemin krizi" derken soyut bir kavramdan bahsetmediklerine işaret eden Fidan, "Mazlumların çığlığının, adalet isteyenlerin haykırışlarının gün be gün, an be an, bu çözüm üretmeyen sistemin tabutuna çivi olarak çakıldığı bir gerçeklikten bahsediyoruz. Mazlumların ve mağdurların katliamına ağlamanın bile cezalandırıldığı bir çürümeden, vicdan infazından, insan olmanın suç olduğu bir meşruiyet kaybından bahsediyoruz. Bir daha Gazze'deki gibi katliamlar yaşanmasın diye, bir daha Gazze olmasın diye, ne yapılacaksa şimdi yapılacaktır." şeklinde konuştu.

Fidan, Gazze halkına yönelik şiddete ivedilikle son verilmesi amacıyla krizin ilk gününden itibaren her seviyede girişimleri başlattıklarına dikkati çekerek, bölge ülkeleriyle birlikte garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını, krizin başından bu yana dile getirdiklerini hatırlattı.???????

Bakan Fidan, Gazze Temas Grubu olarak da bugünkü forumda, alternatif çözüm yollarının ne olabileceğini ve akan kanın nasıl durdurulacağını öğleden sonra tartışacaklarını ifade etti.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Güncel

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