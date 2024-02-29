Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Dışişleri Bakanı ile Antalya'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin geliştirilmesi ve Gazze'deki durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile Antalya'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Gambiyalı mevkidaşı Tangara ile görüştü.
Bakan Fidan, Türkiye'nin Afrika'daki önemli ortaklarından olan Gambiya ile ikili ilişkilerin her alanda ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu iletti.
İki ülke, askeri, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.
Görüşmede, ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Gazze'deki durum da ele alındı.