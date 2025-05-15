Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız Mevkidaşı ile Antalya'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Antalya'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Antalya'da bir araya geldi.
Bakanlığın X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Fransız mevkidaşı Barrot ile Antalya'da görüştü.
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel