Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız Mevkidaşı ile Antalya'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız Mevkidaşı ile Antalya'da Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Antalya'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Antalya'da bir araya geldi.

Bakanlığın X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Fransız mevkidaşı Barrot ile Antalya'da görüştü.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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