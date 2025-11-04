Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Finlandiya'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4-5 Kasım tarihlerinde Finlandiya'yı ziyaret edecek. Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüşecek Fidan, Finlandiya Parlamentosu'nda düzenlenecek "Türkiye-Finlandiya İş Birliği" konulu etkinlikte konuşma yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4-5 Kasım tarihlerinde Finlandiya'ya ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, Fidan ziyaret kapsamında, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüşecek. Fidan'ın, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya gelmesi de bekleniyor. Finlandiya Parlamentosu'nda düzenlenmesi öngörülen ve "Türkiye-Finlandiya İş Birliği"ni konu alan etkinlikte konuşacak Fidan, Finlandiya'daki Tatar toplumuyla da bir araya gelecek.

Yetkili, Bakan Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkilerinin ticaret, yatırım ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere karşılıklı fayda ilkesi temelinde her alanda derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesinin önem taşıdığını vurgulayacağını belirtti. Türkiye'nin Finlandiya ile bilişim teknolojileri, siber güvenlik, finansal teknolojiler ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda daha yakın iş birliğine hazır olduğunu ifade edecek olan Fidan, bölgede geliştirilebilecek ortaklıkların iki ülke arasındaki iş birliğine yeni bir vizyon kazandıracağına dikkat çekecek.

Fidan, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik Türkiye'nin beklentilerini paylaşacak

Fidan görüşmelerde, Finlandiya'daki Türk vatandaşlarının ve Tatar toplumunun iki ülke arasındaki güçlü beşeri bağların sembolleri olduğunu dile getirecek. Finlandiya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine verdiği desteğin memnuniyetle karşılandığını belirtecek olan Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun ilerletilmesi başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik beklentileri paylaşacak.

Türkiye ve Finlandiya'nın çok taraflı platformlarda küresel barışa yönelik ortak çabalarının sürdürülmesi gerektiğini ifade edecek Fidan, iki ülkenin öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) bünyelerinde oluşturulan Arabuluculuk Dostlar Grupları'nın mühim ve işlevsel platformlar olduğunu vurgulayacak.

Fidan görüşmelerde, Türkiye'nin yeni NATO müttefiki Finlandiya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ve İttifak şemsiyesi altında her türlü desteğe hazır olduğunu dile getirecek. Türkiye'nin askeri gücü ve stratejik konumuyla Avrupa güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir rolü olduğuna dikkat çekecek Fidan, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla adil ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi yönündeki uluslararası çabalarda ve diplomatik süreçlerde kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunun altını çizecek.

Gazze'de varılan ateşkese riayet edilmesinin ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayacak olan Fidan'ın, bölgedeki kırılgan insani durumun iyileştirilmesi ve Gazze'nin yeniden imarına yönelik uluslararası çabalara hız kazandırılmasının ehemmiyetine dikkat çekmesi bekleniyor.