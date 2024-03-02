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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi. Fidan, Türkiye'nin Filistin'e olan güçlü desteğinin devam edeceğini belirtti ve İsrail'in saldırılarına son verilmesi ve ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, iki devletli çözüm dışında bir alternatifin kabul edilemeyeceğini ve insani yardımın kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasının önemine değindi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Antalya'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Maliki ile görüştü.

Fidan, Türkiye'nin Filistin'e güçlü desteğinin süreceğini aktardı.

İsrail'in saldırılarına bir an önce son vermesi ve ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, kabul edilmiş uluslararası parametrelere uygun biçimde, iki devletli çözüm dışında bir alternatifin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.

Kaynak: AA / Güncel

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