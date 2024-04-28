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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da bulunduğu sırada Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alındı ve Filistin Devleti'nin uluslararası tanınması konusu değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad'da bulunan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınırken, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria Filistin Riyad Gazze Diplomasi Dış Politika Politika Güncel Haberler

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