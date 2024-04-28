Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ile Gazze konusunda görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusundaki Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Riyad'da Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Gazze diplomasisi devam ediyor. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusundaki Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Riyad'da Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi yaptı. Gazze ve Batı Şeria'daki son durumun ele alındığı görüşmede Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalar değerlendirildi.