Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı paylaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Eskişehir Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü için "Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'deki orman yangınında alevlerle mücadele ederken şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.