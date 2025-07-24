Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı paylaştı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Eskişehir Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü için "Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Eskişehir Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü için "Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'deki orman yangınında alevlerle mücadele ederken şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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