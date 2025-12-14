Dışişleri Bakanı Fidan, Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında Üç Kademe Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Üç Kademe Toplantısı'na katıldı ve burada bir konuşma yaptı.
Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel