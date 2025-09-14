Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Zirveye Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
