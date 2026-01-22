Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı Mevkidaşı Weel ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu Şartı imza töreni için bulunduğu Davos'ta, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile Davos'ta görüştü" denildi.
