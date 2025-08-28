Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ukrayna İle Görüşme

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye dair Bakanlığın sosyal medya hesabında detaylar paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan ile Umerov'un Ankara'da görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
