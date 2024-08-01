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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan tutuklu takası açıklaması

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilen tutuklu takası operasyonu hakkında açıklama yaptı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da MİT koordinasyonunda yapılan ve 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren tutuklu takasına ilişkin açıklama yaptı.

Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ankara'da tarihi bir tutuklu takası operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonda görev alan Milli İstihbarat Teşkilatı personelimizi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Fidan'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün Ankara'da tarihi bir tutuklu takası operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonda görev alan Milli İstihbarat Teşkilatı personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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