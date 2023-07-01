Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde fenalaşarak yaşamını yitiren Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı yayımladı. Karagöz'ü çalışkanlığı ve güler yüzü ile hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.