Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kazak Mevkidaşına Tebrik
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Köşerbayev'i görevine atanmasından dolayı kutladı ve başarılar diledi.
Görüşmede, Fidan, görevine yeni atanan Köşerbayev'i kutladı ve başarılar diledi.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel