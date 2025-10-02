Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kazak Mevkidaşına Tebrik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Kazak mevkidaşı Köşerbayev ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Fidan, görevine yeni atanan Köşerbayev'i kutladı ve başarılar diledi.