Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kazak Mevkidaşına Tebrik

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Köşerbayev'i görevine atanmasından dolayı kutladı ve başarılar diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
