Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar ve Ürdün ile Görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaparak Gazze'deki son gelişmeleri ve yaklaşan İslam İşbirliği Teşkilatı-Olağanüstü Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştü.

(ANKARA) – Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmelerde Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. Ayrıca 15 Eylül'de Doha'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)–Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nin hazırlıkları da gündeme geldi.

